استكمال مشروع رافع مياه القصر الجديد بمطروح بتكلفة 18 مليون جنيه

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موافقة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على إدراج تنفيذ استكمال أعمال مشروع رافع مياه القصر الجديد بتكلفة تقدر ١٨ مليون جنيه ضمن خطة الاحلال والتجديد للعام المالى الحالى ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ وجار إجراءات الطرح.

جاء ذلك بناء على مخاطبة المحافظة للشركة لسرعة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية برافع مياه القصر لتوفير مياه الشرب النقية للأهالى بالمنطقة تيسيرا عليهم وذلك بعد إنشاء المحافظة الرافع والحاجة لاستكمال باقي الأعمال، حيث تم تنفيذ الأعمال المدنية بالرافع بتكلفة مالية بلغت ١٥.٥ مليون جنيه من خلال التمويل الذاتى للمحافظة .

ووجه محافظ مطروح الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى على الاستجابة لمطلب المحافظة للتيسير على المواطنين بتوفير مياه الشرب النقية بما يحقق الصالح العام وتوفير الخدمات اللائقة للمواطنين وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم .