استكمال محاكمة خالد على بتهمة الفعل الفاضح.. اليوم

إيمان عوفتستكمل اليوم محكمة جنح الدقى جلسات محاكمة المحامى الحقوقى خالد على فى قضية اتهامة بالقيام بفعل خادش فى الطريق العام، وذلك بعد حلف اليمين من قبل اللجنة المكلفة بفحص الفيديوهات المقدمة من المحامى سمير صبرى بالإنابة عن أحد المواطنين الذى اتهم على بخدش حيائه فى الطريق العام.وكان أحد المواطن

إيمان عوف

تستكمل اليوم محكمة جنح الدقى جلسات محاكمة المحامى الحقوقى خالد على فى قضية اتهامة بالقيام بفعل خادش فى الطريق العام، وذلك بعد حلف اليمين من قبل اللجنة المكلفة بفحص الفيديوهات المقدمة من المحامى سمير صبرى بالإنابة عن أحد المواطنين الذى اتهم على بخدش حيائه فى الطريق العام.

وكان أحد المواطنين قد وكل المحامى سمير صبرى باقامة دعوى على المحامى الحقوقى ووكيل مؤسسى حزب العيش والحرية خالد على يتهمه فيها بالقيام بفعل فاضح بالطريق العام بالاشارة بأصبعه لقوات الشرطة التى حاصرت مبنى محكمة مجلس الدولة بعد النطق بالحكم النهائى فى مصرية تيران وصنافير من قبل القضاء الادارى.

وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية لليوم بسبب اكتشافها أن اللجنة المكلفة بإعداد تقرير فنى عن الفيديو المقدم من سمير صبرى كقرينة على الاتهامات الموجهة لخالد على لم تحلف اليمين.