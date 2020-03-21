استكمال أعمال التطهير والتعقيم بميناءي السخنة والأدبية (صور)

قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، باستكمال أعمال التطهير والتعقيم في ميناءي السخنة والأدبية والمباني الإدارية وبرج الإرشاد، وذلك في إطار التوجيهات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. أعمال التعقيم



وقد تمت أعمال التطهير والتعقيم للمكاتب الإدارية وكل المحتويات بالموانئ التابعة للقطاع الجنوبي (ميناء العين السخنة والأدبية) لليوم الثاني على التوالي. اعمال التعقيم بالهيئة الاقتصادية

في هذا السياق قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة، إن المنطقة الاقتصادية تقوم بدورها في التوعية لكل العاملين لأخذ الاحتياطات حرصًا على سلامة كل العاملين والمترددين على مكاتب ومقار المنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة، وتبذل كل الجهود للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، داعيًا كل العاملين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة؛ حماية لأنفسنا وحماية لبلدنا.