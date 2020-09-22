نقل وملاحة

استكمالا لمبادرة «مش هنبطل نسافر» .. مصر للطيران تطرح أحدث عروضها الترويجية

لعدة وجهات في العالم
دعاء محمود 10:10 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 10:10 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بطرح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران لعدة وجهات حول العالم؛ تدعيما لحركة السفر.

وطرحت مصر للطيران تخفيض بنسبة ٢٥% على رحلاتها من القاهرة إلى كل من نيويورك وواشنطن على درجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر اعتبارا من يوم 1 أكتوبر وحتى يوم ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠، والسفر حتى يوم ٥ ديسمبر ٢٠٢٠.

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كما قدمت الشركة تخفيض ١٠% على الرحلات من القاهرة إلى باريس على درجة رجال الأعمال و٣٥% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر قبل يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠، علي أن يكون السفر حتى يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

وقدمت الشركة تخفيض ٢٥% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى فيينا على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠، والسفر حتى يوم ٢٠ ديسمبر٢٠٢٠.

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بالإضافة إلى تخفيض ٢٠% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى لارناكا على درجة رجال الأعمال، و١٥% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠، على أن يكون السفر حتى يوم ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠.

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بقلم دعاء محمود

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