استكمالا لمبادرة «مش هنبطل نسافر» .. مصر للطيران تطرح أحدث عروضها الترويجية

قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بطرح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران لعدة وجهات حول العالم؛ تدعيما لحركة السفر.

وطرحت مصر للطيران تخفيض بنسبة ٢٥% على رحلاتها من القاهرة إلى كل من نيويورك وواشنطن على درجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر اعتبارا من يوم 1 أكتوبر وحتى يوم ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠، والسفر حتى يوم ٥ ديسمبر ٢٠٢٠.

كما قدمت الشركة تخفيض ١٠% على الرحلات من القاهرة إلى باريس على درجة رجال الأعمال و٣٥% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر قبل يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠، علي أن يكون السفر حتى يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

وقدمت الشركة تخفيض ٢٥% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى فيينا على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠، والسفر حتى يوم ٢٠ ديسمبر٢٠٢٠.

بالإضافة إلى تخفيض ٢٠% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى لارناكا على درجة رجال الأعمال، و١٥% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠، على أن يكون السفر حتى يوم ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠.