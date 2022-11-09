استكمالا لسلسلة لقاءات قمة المناخ COP27 .. مدبولي يلتقي رئيس وزراء الفاتيكان

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، الكاردينال بيترو بارولين، رئيس وزراء الفاتيكان، على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 .

في مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على ما يربط مصر والفاتيكان من علاقات ودية منذ تبادل العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في أربعينيات القرن الماضي، خاصة مع الدور الذي تلعبه مصر في الحوار بين الأديان، حيث تعتبر مصر إحدى ركائز هذا الحوار؛ لمكانتها التاريخية في العالم الإسلامي والشرق الأوسط، وكذا المكانة الرفيعة للأزهر الشريف.

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتميزة والتقدير المتبادل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مؤكداً حرص مصر على استمرار التنسيق مع الفاتيكان على كافة المستويات.

وأثنى على ما يتخذه البابا فرانسيس من مواقف إيجابية تجاه مصر والدول العربية والإسلامية، التي تتضح من تصريحاته المتكررة حول أهمية تقبل الثقافات والديانات الأخرى؛ وأن قداسة بابا الفاتيكان يحظى باحترام وتقدير المجتمع المصري، الأمر الذي بدا جليا في الترحيب الكبير الذي وجده قداسته من الشعب المصري في الزيارة التي قام بها إلى مصر في 2016.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بمشروع إنشاء مستشفى “بامبينو جيزو” بالعاصمة الإدارية الذي تم الإعلان عنه في 3 أکتوبر 2022، مؤكداً تقدير مصر لما تقدمه مؤسسة “الإخوة الإنسانية” التابعة للفاتيكان من دعم للمستشفى.

وأكد أن الحكومة مستعدة لتنفيذ المشروع وتقديم كافة التسهيلات لذلك، تقديراً لرعاية البابا فرانسيس لهذا المشروع المهم.

وتوجه رئيس وزراء الفاتيكان بالتهنئة لمصر على استضافتها لمؤتمر المناخ وعلى نجاح التنظيم، وأعرب عن تقدير الفاتيكان لعلاقات التعاون مع مصر في ملفات نشر التسامح وتعزيز الحوار بين الأديان، مشيرا لما يوجد من أرضية من القيم المشتركة التي يجتهد البلدان في الدعوة لها، وهو ما سيتم العمل على تعزيز التعاون بشأنه في الفترة المقبلة.