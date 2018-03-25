استقلال الصحافة تتابع أداء الصحف فى الانتخابات الرئاسية

رحاب صبحى أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن تشكيل فريق عمل لمتابعة أداء بعض الصحف والمواقع الإخبارية الأكثر انتشارا، للانتخابات الرئاسية، التى تبدأ غدا، وتستمر حتى الأربعاء من الأسبوع الجارى. وأعرب العدل مقرر اللجنة، عن أمله فى أداء صحفى وإعلامى، يعلى من شأن المهنة، وحق ال

رحاب صبحى

أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن تشكيل فريق عمل لمتابعة أداء بعض الصحف والمواقع الإخبارية الأكثر انتشارا، للانتخابات الرئاسية، التى تبدأ غدا، وتستمر حتى الأربعاء من الأسبوع الجارى.

وأعرب العدل مقرر اللجنة، عن أمله فى أداء صحفى وإعلامى، يعلى من شأن المهنة، وحق المجتمع فى المعرفة، ويدعم نزاهة الانتخابات، ويعزز التجربة الديمقراطية التى تسعى إليها الدولة.

وطالب العدل الصحفيين المكلفين بمتابعة الانتخابات، بتوخى الحذر، وأن تقتصر متابعة الانتخابات، على من لهم حق متابعتها من الصحفيين، وفقا لترخيص اللجنة العليا للانتخابات، والكارنيهات الرسمية الصادرة عنها.



كما طالب العدل جميع المؤسسات الصحفية، ورقية أو الكترونية، لعدم الدفع بالمتدربين الصحفيين، وتحت أى ظروف، لمتابعة الانتخابات، حفاظا عليهم، وحتى لايتم فتح المجال، أمام جهات، ووسائل إعلام، مغرضة، تسعى لإفساد العملية الانتخابية، تحت مزاعم التضييق على الصحفيين.