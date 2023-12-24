استقطبوه بإعلان شراء سيارة عبر «سوشيال ميديا».. 5 أشخاص يقتلون موظفًا لسرقته في قنا

أنهى 5 أشخاص حياة موظف في إحدى شركات البترول بعدما استقطبوه إلى محافظة المنيا بدعوى شراء سيارة بسعر أقل من نظيرتها في السوق، عقب نشر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا»، وعند قدومه وشقيقه أطلقا عليه النيران حتى أودى بحياته وسرقوا أمواله، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة.

تعود الواقعة، إلى تلقي مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها موظف في إحدى شركات البترول -مقيم بمحافظة الجيزة- مُصابًا بطلق ناري في الرأس وتوفى أثناء إسعافه.

وبسؤال شقيقه قال إنه حضر رفقه شقيقه المتوفي لشراء سيارة ملاكي وأثناء استقلالهما مركبة “توك توك” متجهين لمعاينتها استوقفهما 4 أشخاص مجهولين ملثمين أثناء سيرهما، وبحوزة أحدهم بندقية آلية، وطلبوا منهما ما بحوزتهما من مبالغ مالية.

وأضاف أنه حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وعلى إثرها المجهولين أطلقوا أعيرة نارية تجاههما، نتج عن ذلك إصابة شقيقه التي أودت بحياته وتمكنوا من الاستيلاء على 350 ألف جنيه، 2 هاتف محمول كانوا بحوزتهما ولاذوا بالهرب.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم: 5 عاطلين ونشر أحدهم إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع سيارة بقيمة أقل من سعرها، وانتظر آخر المجني عليه وشقيقه واصطحبهما إلى مكان ارتكاب الواقعة، ثم استوقفهما باقي المتهمين وارتكبوا الجريمة على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وعثر بحوزة أحدهم على السلاح المستخدم بندقية آلية و5 طلقات، وبحوزة آخر الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن جزء من المبلغ المستولي عليه، والهاتفين، مشيرين إلى إنفاقهم باقي المبلغ المالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.