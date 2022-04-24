كشفت أجهزة الأمن عن نشاط عصابة تخصصت في سرقة أموال راغبي تبديل العملات الأجنبية، بعد استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات العملات، في استقطاب الضحايا وانتحال صفة رجال شرطة وسرقة الأموال، وألقت القبض عليهم.

استقطاب ضحايا تبديل العملات

تعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شخصين عن سابقة تعرفهما على آخر من خلال إحدى الصفحات الإلكترونية التي تزاول نشاطاً غير مشروع فى مجال استبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لرغبتهما في استبدال مبالغ مالية (عملة أجنبية) بأخرى (محلية)، واتفقا معه على التقابل لإتمام عملية الاستبدال.

وأضافوا أنه عقب وصولهما فوجئا بثلاث أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية، وادعوا بأنهم رجال شرطة واستولوا منهما على حقيبة وبداخلها المبلغ المالي المشار إليه ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص، قيادة أحد المتهمين ويعمل عليها كسائق والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

انتحال صفة رجال الشرطة

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم عقب تواصل أحد المتهمين مع ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وإيهامهم برغبتهم في شراء عملات أجنبية بسعر أعلى من المُتداول بالسوق المصرفية.

وفور وصول المجني عليهم لمكان التقابل المتفق عليه يقوم وباقي المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة، والاستيلاء منهم على المبالغ المالية حوزتهم.

حيل المتهمين

ولفتوا إلى أنهم نزعوا اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة أثناء ارتكابهم واقعة السرقة للحيلولة دون ضبطهم.

وأشاروا إلى استبدال المبلغ المالي المستولي عليه بمبلغ مالي محلي، وبارشادهم ضبط المبلغ المالي بمسكنهم، وأقروا بإنفاقهم الباقي على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء المبلغين اتهموهم بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.