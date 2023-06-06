«استقطبوهما بإعلان بيع سيارة عبر فيس بوك».. 5 لصوص يقتلون شخصين لسرقة أموالهما بقنا

استقطب 5 متهمين بارتكاب جريمة قتل شخصين من خلال إعلان عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يبحث المتهمون من خلاله عن مشتري لسيارة، فاتصل بهما الضحيتين وعند وصولهما لمكان الاتفاق، بمركز نقادة في محافظة قنا، أطلقوا عليهما أعيرة نارية أودت بحياتهما، حتى يتمكنوا من سرقة الأموال الموجودة بحوزتهما.

وكشفت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن قنا، عن ملابسات الحادث والقبض على المتهمين، بعدما تلقى مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا ، بلاغًا بشأن العثور على جثتين لشخصين -مقيمان بنطاق محافظتي أسيوط والقليوبية- بهما أعيرة نارية متفرقة بالجسم في إحدى الطرق بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبط 4 أشخاص منهم، وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم في الواقعة بندقية آلية وعدد من الطلقات، هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة، وقالوا إنهم استدرجوا المجني عليهما من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بزعم عرض سيارة للبيع واصطحابهما لمكان العثور، ولدى وصولهم أطلقوا عليهم أعيرة نارية من البندقية المضبوطة بحوزتهم فأودى بحياتهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.