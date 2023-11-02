استقطبوا الضحية بتغيير العملة.. ضبط تاجري سيارات لسرقتهما 2 مليون جنيه في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، من القبض على تاجري سيارات -لهما معلومات جنائية- بتهمة سرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين في محافظة الدقهلية قيمته مليوني جنيه بعدما استقطبوا الضحية بدعوى تغيير العملة.

تعود الواقعة إلى نصب المذكورين على تاجر هواتف محمولة -مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة- وإيهامه بإحضارهما مبلغ مالي من عملة أجنبية لتغييرها بالعملة المحلية، وأثناء التقابل بمكتب الأخير وبإحضار المبلغ المالي بالعملة المحلية قام المتهمان بإشهار السلاحين الناريين المضبوطين بحوزتهما، والاستيلاء على المبلغ المالي، وأطلقا أعيرة نارية داخل المكتب مما نتج عنه إصابته بعيار ناري بالفخذ، ولاذا بالهرب.

وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 طبنجة، عدد من الطلقات، شيكارة بها 2 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية.