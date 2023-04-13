«استقطاب بتبديل العملات».. سقوط عصابة سرقة المواطنين بانتحال صفة رجال الشرطة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة والاستيلاء على أموالهم في محافظة القاهرة، عقب استقطابهم بحيلة استبدال وتغيير العملات.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مالك شركة استيراد وتصدير – مقيم بالقليوبية- يفيد بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي عن طريق المغافلة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني تبين عدم صحة أقوال المُبلغ.

وبإعادة مناقشته قال إنه تعرف على شخص عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، واتفقا على التقابل بإحدى المناطق لتغيير مبلغ مالي من العملات الأجنبية إلى المحلية، ولدى وصوله فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص لم يتمكن من التقاط أرقامها، وبداخلها 3 أشخاص منتحلين صفة رجال شرطة.

وأضاف أنهم اصطحبوه داخل السيارة واستولوا منه على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي من متحصلات واقعة السرقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في انتحال صفة رجال الشرطة، واستقطاب راغبي استبدال العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

ولفتوا إلى أنهم أنفقوا باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وبارشاد أحدهم ضبط المركبة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.