بنـــوك

استقرار نسبي فى أسعار الدولار صباح الأربعاء

شروق وليد: شهدت أسعار الدولار استقرار نسبيا في بداية تعاملات الأربعاء 5 يوليو 2017 فى بنوك السوق المحلية. ويطرح بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 17.98 جنيها، بينما يعرض بنك مصر أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 17.87 جنيها. جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه في أكبر 10 بنوك محلية صباح اليوم: