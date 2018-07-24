استقرار نسبى فى أسعار مواد البناء

الزينى: طن الحديد يجب ألا يتعدى 12000 جنيه استقرت أسعار مواد البناء (الحديد، والأسمنت، والطوب) خلال الشهر الجارى مقارنة بنهاية الشهر الماضى.قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن أسعار طن الحديد من 12800 إلى 13000 جنيه «سعر المستهلك» خلال الشهر الجارى، موضحا

الزينى: طن الحديد يجب ألا يتعدى 12000 جنيه



استقرت أسعار مواد البناء (الحديد، والأسمنت، والطوب) خلال الشهر الجارى مقارنة بنهاية الشهر الماضى.

قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن أسعار طن الحديد من 12800 إلى 13000 جنيه «سعر المستهلك» خلال الشهر الجارى، موضحا أن الأسعار لم تشهد تغييراً يذكر عن الشهر الماضى.

أضاف الزينى أن سعر طن الحديد يجب ألا يتعدى 12000 جنيه «أرض مصنع»، وأن سعر أرض المصنع يضاف له تكلفة النقل، موضحا أن سعر تكلفة النقل يُحدد بناء على المسافة.

أوضح الزينى أن أسعار طن الحديد يجب أن تقل عن الأسعار سالفة الذكر، لتراجع سعر البليت العالمى.

استطرد: “سعر البليت العالمى يبلغ الآن 525 دولارًا بينما كان فى الشهر الماضى يبلغ 545 دولارًا، يعنى أن سعر طن الحديد يجب أن يقل خلال هذا الشهر بنفس نسبة تراجع البليت أى يتراجع 360 جنيهًا.

بخصوص الأسمنت، أوضح الزينى أن سعر الطن يبلغ 900 جنيه «سعر المستهلك» خلال الشهر الحالى، موضحا أن الأسعار ترتفع أو تنخفض عن السعر سالف الذكر 20 أو 30 جنيهًا.

أوضح الزينى أن أسعار الأسمنت فى الشهر الماضى تراوحت بين 850 و900 جنيه للطن.

الجدير بالذكر أنه افتتح أكبر مصنع بالعالم للأسمنت فى أبريل الماضى، الذى تمتلكه القوات المسلحة باستثمارات قُدرت بمليار يورو، وأن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر 40 ألف طن فى اليوم.

قال مسعد الشاذلى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لمصانع مواد البناء، إن أسعار الطوب الطفلى لم تشهد أى تغير بعد الزيادة الأخيرة التى حدثت فى الشهر الماضى، بسبب القرارات التى اتخذتها الحكومة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من حجم للطوبة، ومن ثم يختلف السعر حسب الحجم.

أوضح الشاذلى أن غالبية الطلب على الحجم “20 x 5.5 x 11”، ويبلغ ثمن 1000 طوبة 500 جنيه، لافتا إلى أن السعر سالف الذكر يضاف إليه تكلفة النقل، وتختلف تكلفة النقل من مكان لآخر، فمسافة النقل هى التى تُحدد التكلفة. الجدير بالذكر أن الحجم سالف الذكر كان يباع قبل الزيادة 300 جنيه.

أضاف الشاذلى أن حجم «20 x 5.5 x 11»، يوجد منه (دبل أو بلوك) وتباع 1000 طوبة منه 1000 جنيه، وتجدر الإشارة إلى أن تلك الحجم كان يباع قبل رفع أسعار الوقود 700 جنيه.

أشار الشاذلى إلى أن هناك حجم آخر وهو «22 x 5.5 x 11.5» وتباع 1000 طوبة منه 550 جنيهًا، وفى السابق كان يباع 350 جنيهًا.

أضاف: “هناك حجم “24 x 6 x 11.5” وتباع 1000 طوبة منه 650 جنيهًا، كما يوجد من هذا الحجم أيضا (دبل أو بلوك) وتباع 1000 طوبة منه 1300 جنيه”، وبالنسبة للحجم الأول فكان يباع 400 جنيه، بينما الثانى فبلغ سعره فيما سبق 950 جنيهًا”.