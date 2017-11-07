استقرار نسبى بأسعار سكودا خلال نوفمبر

شريف عيسى حصلت "المال" على أحدث قائمة سعرية لطرازات سكودا، خلال شهر نوفمبر، والصادرة عن شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، المستورد الحصرى لها فى مصر. ووفقًا للقائمة السعرية بلغ سعر فابيا والمدعومة بمحرك سعة 1.2 لتر، ما بين…

شريف عيسى





حصلت “المال” على أحدث قائمة سعرية لطرازات سكودا، خلال شهر نوفمبر، والصادرة عن شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، المستورد الحصرى لها فى مصر.

ووفقًا للقائمة السعرية بلغ سعر فابيا والمدعومة بمحرك سعة 1.2 لتر، ما بين 330 ألفًا للفئة الأولى، و350 ألف جنيه للفئة الأعلى.

فيما بلغ سعر الفئة الأولى من أوكتافيا 445 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الفئة الأعلى منها 459 ألف جنيه، أما عن سوبيرب فقدر سعرها بما بين 529 ألفًا للفئة الأولى، و619 ألفًا للفئة الأعلى.

ورصدت “المال”، وفقًا لحركة أسعار العلامة التشيكية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، ثباتًا نسبيًّا فى كل طرازات سكودا، باستثناء سكودا سوبيرب الفئة الأعلى والتى شهدت ارتفاعًا بقيمة 4 آلاف جنيه، إذ بلغ سعرها خلال أكتوبر 615 ألفًا، فى حين بلغ سعرها الآن 619 ألفًا.