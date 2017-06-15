استقرار متوسط الدولار في ختام تعاملات الأسبوع

قال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم إن متوسط الدولار بالبنوك استقر في ختام تعاملات الأسبوع الحالى، محققاً 18.1409 جنيه للبيع و18.0418 جنيه للشراء، مقابل 18.1421 جنيه للبيع و18.0394 جنيه للشراء يوم الأحد الماضي.

يأتي ذلك وسط هدوء سعر الدولار بعدد من البنوك الكبرى خلال تعاملات الأسبوع، منها بنوك الأهلي، ومصر، وقطر الوطني الأهلي التي أتاحت شراء الدولار عند 17.95 جنيه و18.05 جنيه للبيع.

وعرض بنكا القاهرة والعربي الأفريقي الدولي شراء الدولار عند 18 جنيهًا، و18.10 للبيع.

كما قدم بنكا التجاري الدولي والإسكندرية شراء الدولار عند 18.05 جنيه و18.15 جنيه للبيع.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي شراء الدولار بواقع 18.08 جنيه و18.17 جنيه للبيع.

وقدم بنك HSBC بيع الدولار 18.20 جنيه كأعلى سعر للبيع، و18.08 جنيه للشراء.

ويتيح بنك المصرف المتحد سعر شراء الدولار 18.08 جنيه للشراء و18.15 جنيه للبيع.

وبدأ الدولار رحلة الصعود بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، وسجلت أسعاره اعلى مستوى للبيع يوم 21 ديسمبر عند 19.5186 جنيه، كما حقق أعلى مستوى للشراء عند 19.1343 جنيه يوم 20 ديسمبر الماضي.