استقرار في بداية تعاملات الدولار صباح الثلاثاء

شروق وليد:سيطرت حالة من الهدوء بداية تعاملات الثلاثاء 23 مايو 2017 فى أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية، ويواصل بنك HSBC بطرح أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 18.20 جنيها.بينما يسجل أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 18.05 جنيها في 14 بنكا وهم الأهلي المتحد، كريدي أجريكول، البركة، بلوم، بيريوس، أبو ظبي الإسلامي،

شروق وليد:

سيطرت حالة من الهدوء بداية تعاملات الثلاثاء 23 مايو 2017 فى أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية، ويواصل بنك HSBC بطرح أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 18.20 جنيها.

بينما يسجل أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 18.05 جنيها في 14 بنكا وهم الأهلي المتحد، كريدي أجريكول، البركة، بلوم، بيريوس، أبو ظبي الإسلامي، المصري الخليجي، التعمير والإسكان، الأهلي اليوناني، المصري لتنمية الصادرات، CIB، الإمارات دبي الوطني، العربي، وأخيراً بنك HSBC.

في حين يعرض أقل سعر للدولار بقيمة 17.95 جنيه للشراء و18.05 جنيه للبيع في البنك الأهلي ومصر والقاهرة وQNB والائتمان الزراعي.

جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك العشرة صباح اليوم:





