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استقرار في بداية تعاملات الدولار صباح الأربعاء

شروق وليد:سيطرت حالة من الهدوء بداية تعاملات الأربعاء 10 مايو 2017 فى أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية.ويواصل بنك HSBC بطرح أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 18.23 جنيها، ويطرح أيضاً أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 18.08 جنيها.جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك العشرة صباح اليوم:
10:30 ص, الأربعاء, 10 مايو 17 10:30 ص, الأربعاء, 10 مايو 17

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شروق وليد:

سيطرت حالة من الهدوء بداية تعاملات الأربعاء 10 مايو 2017 فى أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية.

ويواصل بنك HSBC بطرح أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 18.23 جنيها، ويطرح أيضاً أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 18.08 جنيها.

جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك العشرة صباح اليوم:

أسعار صرف الدولار صباح الأربعاء 10 مايو 2017

البنك

شراء

بيع

الأهلى

17.95

18.05

مصر

17.95

18.05

القاهرة

18.00

18.10

التجارى الدولى

18.05

18.15

العربى الأفريقى الدولى

18.00

18.10

HSBC

18.08

18.23

QNB

17.95

18.05

الإسكندرية

18.00

18.10

أبو ظبى الإسلامى

18.07

18.17

  المصرف المتحد

18.05

18.15

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