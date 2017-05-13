استقرار في بداية تعاملات الدولار صباح السبت

شروق وليد:سيطرت حالة من الهدوء بداية تعاملات السبت 13 مايو 2017 فى أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية.ويواصل بنك HSBC بطرح أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 18.23 جنيها، بينما يسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 18.10 جنيها.جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك العشرة، صباح اليوم:

شروق وليد: سيطرت حالة من الهدوء بداية تعاملات السبت 13 مايو 2017 فى أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية. ويواصل بنك HSBC بطرح أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 18.23 جنيها، بينما يسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 18.10 جنيها. جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك العشرة، صباح اليوم:



أسعار صرف الدولار صباح السبت 13 مايو 2017 البنك شراء بيع الأهلى 17.95 18.05 مصر 17.95 18.05 القاهرة 18.00 18.10 التجارى الدولى 18.05 18.15 العربى الأفريقى الدولى 18.00 18.10 HSBC 18.08 18.23 QNB 17.95 18.05 الإسكندرية 18.05 18.15 أبو ظبى الإسلامى 18.10 18.17 المصرف المتحد 18.05 18.15