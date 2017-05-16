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استقرار في بداية تعاملات الدولار.. صباح الثلاثاء

شروق وليدسيطرت حالة من الهدوء بداية تعاملات الثلاثاء 16 مايو 2017 فى أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية.ويواصل بنك HSBC بطرح أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 18.23 جنيه، وكذلك يسجل أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 18.08 جنيه.جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك العشرة، صباح اليوم: 
16 مايو، 2017 16 مايو، 2017

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شروق وليد

سيطرت حالة من الهدوء بداية تعاملات الثلاثاء 16 مايو 2017 فى أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية.

ويواصل بنك HSBC بطرح أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 18.23 جنيه، وكذلك يسجل أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 18.08 جنيه.

جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك العشرة، صباح اليوم:

 

أسعار صرف الدولار صباح الثلاثاء 16 مايو 2017

البنك

شراء

بيع

الأهلى

17.95

18.05

مصر

17.95

18.05

القاهرة

18.00

18.10

التجارى الدولى

18.05

18.15

العربى الأفريقى الدولى

18.00

18.10

HSBC

18.08

18.23

QNB

17.95

18.05

الإسكندرية

18.05

18.15

أبو ظبى الإسلامى

18.07

18.17

  المصرف المتحد

18.05

18.15

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