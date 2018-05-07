استقرار في أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الاثنين

الصاوي أحمد: شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارا فى السوق، اليوم الأثنين، وفق تجار. وتراوحت الطماطم بين 4 جنيهات إلي 5 جنيهات والبطاطس من 2.5 إلى 3.5، والخيار 4 جنيهات والفلفل البلدى من 5 إلى 8، بدلا من 12 والفلفل الرومى من 5 إلى 10، والفلفل الألوان 15.وأكد تجار بأسواق الجي

الصاوي أحمد:



شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارا فى السوق، اليوم الأثنين، وفق تجار.

وتراوحت الطماطم بين 4 جنيهات إلي 5 جنيهات والبطاطس من 2.5 إلى 3.5، والخيار 4 جنيهات والفلفل البلدى من 5 إلى 8، بدلا من 12 والفلفل الرومى من 5 إلى 10، والفلفل الألوان 15.

وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ “المال”، أن سعر البصل الأحمر “الخزين” 4 جنيهات، والجديد 2.5، والملوخية من 6 إلى 7،والقلقاس 5، والسبانخ 4.5، والفاصوليا 5 إلي 7 جنيهات والكوسة 4إلي 5 جنيهات والبسلة من 4 إلي 6 جنيهات، والبامية 15 إلى 20 جنيها.



وأوضحوا أن سعر الليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5، والباذنجان “العروس” 4، والثوم 8، والجزر 4.5 إلى 7، والكرنب 5، وورق العنب من 10 إلى 15.



وعلى مستوى الفاكهة، تراوح سعر البرتقال بين 5 و6 جنيهات، والتفاح الأمريكى 28، والأصفر 23، والتفاح البلدى من 10 إلى 13 والمشمش 20 جنيها، والجوافة 10، والكنتالوب بين 4 و5، والخوخ من 5 إلى 10 جنيهات، والبلح من 6 إلى 7، وتراجع سعر كيلو الموز ليسجل من 5 جنيهات لـ 6.5 .

