استقرار في أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء استقرارًا، حيث تراوح سعركيلو الطماطم، ما بين 5إلي 7 جنيهات، والبصل 3.5 جنيه إل 5 جنيهات والبطاطس 5جنيهات، والبسلة من 4 إلى 6 جنيهات، والجزر 6 جنيهات، والملوخية 7 جنيهات للكيلو، وفق تجار .وأكد تجار لـ"المال " أن القلقاس سجل 6 جنيها

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء استقرارًا، حيث تراوح سعركيلو الطماطم، ما بين 5إلي 7 جنيهات، والبصل 3.5 جنيه إل 5 جنيهات والبطاطس 5جنيهات، والبسلة من 4 إلى 6 جنيهات، والجزر 6 جنيهات، والملوخية 7 جنيهات للكيلو، وفق تجار .

وأكد تجار لـ”المال ” أن القلقاس سجل 6 جنيهات، والسبانخ 5 جنيهات، والفلفل البلدي 10 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والفلفل الألوان 12 جنيها.

وأوضح التجار أن الباذنجان سجل 4 جنيهات، والليمون يبدأ سعره من 8 إلى 12 جنيها، و الخيار 4 جنيهات إلي 6 جنيهات .



وأشاروا إلي أن البامية تراوحت من 8 إلى 17جنيهات للكيلو، والفاصوليا الخضراء 5 إلى 10جنيهات والفلفل الرومى 6 جنيهات إلي 8 جنيهات والثوم البلدى 25 جنيها . للكيلو



كما استقرت الفاكهة أيضا وبلغ سعر العنب ما بين 5 إلى 7.5 جنيه، والتفاح 20جنيها والموزالبلدي من 7.5 إلى 10 جنيهات، والمانجو الزبدية من 10 إلى 15 جنيها، والتين البرشومي 10 جنيهات والبلح من 6.5 إلى 10 جنيهات والجوافة 7 إلى 10 جنيهات.