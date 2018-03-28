استقرار في أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الأربعاء

الصاوي أحمد
سجلت أسعار الخضروات استقرارا اليوم الأربعاء بالأسواق، وفق تجار
وتراوحت الطماطم بين 4 إلى 5 جنيهات والخيار 6 والبصل الأخضر 2.5 جنيه، والبطاطس3.5 جنيه بحسب التجار في سوق التجزئة.
وأوضح التجار أن سعر الفلفل الرومي 12جنيها، والفلفل البلدي 12جنيها والقلقاس 8 والليمون 12 جنيها والباذنجان الرومي 4جنيهات والباذنجان العروس والابيض بـ 7جنيهات .
وأكد التجار أن سعر البسلة من 8 إلى 10جنيهات والفاصوليا 10جنيهات إلة 15 جنيها والثوم ب5 جنيهات والجزرمن6 إلى 7 جنيه .
وأشاروا إلى أن الفلفل ألوان 20جنيه إلي 22 جنيها والقرنبيط من 5 إلى 8 الكرنب من 5 إلى 10جنيهات للكيلو والكوسة من 4 إلى 6 والملوخية8 جنيهات للكيلو وورق عنب من 20 إلى 22 جنيها للكيلو .
وسجلت أسعار البرتقال 6.5واليوسفي 5والموز 7.5والتفاح المستورد من 15جنيها إلى 28 جنيها للكيلو والجوافة من 5 إلى 7 جنيهات والفراولة8 جنيهات .