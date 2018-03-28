استقرار في أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الأربعاء

الصاوي أحمد سجلت أسعار الخضروات استقرارا اليوم الأربعاء بالأسواق، وفق تجار وتراوحت الطماطم بين 4 إلى 5 جنيهات والخيار 6 والبصل الأخضر 2.5 جنيه، والبطاطس3.5 جنيه بحسب التجار في سوق التجزئة. وأوضح التجار أن سعر الفلفل الرومي 12جنيها، والفلفل البلدي…

الصاوي أحمد

سجلت أسعار الخضروات استقرارا اليوم الأربعاء بالأسواق، وفق تجار

وتراوحت الطماطم بين 4 إلى 5 جنيهات والخيار 6 والبصل الأخضر 2.5 جنيه، والبطاطس3.5 جنيه بحسب التجار في سوق التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الرومي 12جنيها، والفلفل البلدي 12جنيها والقلقاس 8 والليمون 12 جنيها والباذنجان الرومي 4جنيهات والباذنجان العروس والابيض بـ 7جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البسلة من 8 إلى 10جنيهات والفاصوليا 10جنيهات إلة 15 جنيها والثوم ب5 جنيهات والجزرمن6 إلى 7 جنيه .

وأشاروا إلى أن الفلفل ألوان 20جنيه إلي 22 جنيها والقرنبيط من 5 إلى 8 الكرنب من 5 إلى 10جنيهات للكيلو والكوسة من 4 إلى 6 والملوخية8 جنيهات للكيلو وورق عنب من 20 إلى 22 جنيها للكيلو .

وسجلت أسعار البرتقال 6.5واليوسفي 5والموز 7.5والتفاح المستورد من 15جنيها إلى 28 جنيها للكيلو والجوافة من 5 إلى 7 جنيهات والفراولة8 جنيهات .