اقتصاد وأسواق

استقرار في أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الأربعاء

الصاوي أحمد سجلت أسعار الخضروات استقرارا  اليوم الأربعاء بالأسواق، وفق تجار وتراوحت الطماطم بين 4 إلى 5 جنيهات والخيار 6 والبصل الأخضر 2.5 جنيه، والبطاطس3.5 جنيه بحسب التجار في سوق التجزئة. وأوضح التجار أن سعر الفلفل الرومي 12جنيها، والفلفل البلدي…

3:20 م, الأربعاء, 28 مارس 18 3:20 م, الأربعاء, 28 مارس 18

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الصاوي أحمد

سجلت أسعار الخضروات استقرارا  اليوم الأربعاء بالأسواق، وفق تجار

وتراوحت الطماطم بين 4 إلى 5 جنيهات والخيار 6 والبصل الأخضر 2.5 جنيه، والبطاطس3.5 جنيه بحسب التجار في سوق التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الرومي 12جنيها، والفلفل البلدي 12جنيها والقلقاس 8  والليمون  12 جنيها والباذنجان الرومي 4جنيهات والباذنجان العروس والابيض بـ 7جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البسلة من 8 إلى 10جنيهات والفاصوليا 10جنيهات  إلة 15 جنيها والثوم ب5 جنيهات والجزرمن6 إلى 7 جنيه .

وأشاروا إلى أن الفلفل ألوان 20جنيه  إلي 22 جنيها والقرنبيط من 5 إلى 8 الكرنب من 5 إلى 10جنيهات للكيلو والكوسة من  4 إلى 6 والملوخية8 جنيهات للكيلو وورق عنب من 20 إلى 22 جنيها للكيلو .

وسجلت أسعار البرتقال 6.5واليوسفي 5والموز 7.5والتفاح المستورد من 15جنيها إلى 28 جنيها للكيلو والجوافة من 5 إلى 7 جنيهات والفراولة8 جنيهات  .

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