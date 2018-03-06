استقرار في أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

الصاوي أحمداستقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء، بالأسواق. وتراوحت أسعار الطماطم بين 2.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو و البطاطس بين 2 إلى 3.5 جنيه بحسب تجار .وأوضح التجار أن سعر الجزر مستقر عند 4 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات ،و البصل 5 جنيهات.ولفتت المصا

الصاوي أحمد



استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء، بالأسواق.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 2.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو و البطاطس بين 2 إلى 3.5 جنيه بحسب تجار .





وأوضح التجار أن سعر الجزر مستقر عند 4 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات ،و البصل 5 جنيهات.





ولفتت المصادر ذاتها إلى أن سعر القلقاس 5 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات، والفلفل الألوان 15 جنيها والفلفل البلدي /الرومي 8 جنيهات والباذنجان الرومي /الأبيض 5 جنيهات والفاصوليا بـين 8 إلى 12 جنيها .





وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البرتقال أبوسرة بين 3.5 إلى 6 جنيهات، واليوسفي من 5 إلى 8 جنيهات، والفراولة 10 جنيهات، والتفاح الأمريكي 25 جنيها والموز البلدي من 7.5 إلى 10 جنيهات والحرنكش بـ15 جنيها .

