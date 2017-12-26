استقرار في أسعار الخضراوات والسبب: الركود والعروة الشتوية

الصاوي أحمدأكد تجار خضراوات وفاكهة أن هناك ركود ملحوظ في المبيعات صاحبه زيادة في وتيرة جني المحصول في المحافظات،مما أدي إلي تراجع أسعار معظم الأصناف خلال الأسبوع الجاري مقارنة مع الماضي .وبدأت محافظات الصعيد جمع ثمار المحاصيل الشتوية أو ما يسمي العروة الشتوية مثل الطماطم والخضروات المتنوعة

الصاوي أحمد

أكد تجار خضراوات وفاكهة أن هناك ركود ملحوظ في المبيعات صاحبه زيادة في وتيرة جني المحصول في المحافظات،مما أدي إلي تراجع أسعار معظم الأصناف خلال الأسبوع الجاري مقارنة مع الماضي .

وبدأت محافظات الصعيد جمع ثمار المحاصيل الشتوية أو ما يسمي العروة الشتوية مثل الطماطم والخضروات المتنوعة مما دفع السوق إلي الاستقرار خلال الأونة الحالية وعلي رئسها المنيا والفيوم والأقصر فضلا عن الشرقية ومزارع الطرق الصحراوية الجديدة.

وشهدت أسعار الطماطم إرتفاعا طفيفا ،وسجل الكيلو 5جنيهات بينما توجد بعض الأصناف ذات الجودة الأقل تباع ب2جنيها ،كما شهدت أسعار الكوسة إرتفاعا لتسجل 8جنيهات بدلا من 6جنيهات الأسبوع الماضي،بينما يبلغ أقل سعر لها في السوق 4جنيهات .

وأكد تجار خضراوات في الجيزة أن أسعار البصل 6 جنيهات والبطاطس بـ2.5 جنيها والفلفل البلدي والرومي 6 جنيهات والباذنجان الرومي 1.5 جنيه والأسود والأبيض بـ3 جنيهات والجزر 4جنيهات .

وتراوحت الكوسة بين 4 إلي 6 جنيهات، ورابطة البصل الأخضر والخس بـ2 جنيه للواحدة والليمون يتراوح بين 6 جنيهات إلي 10جنيهات والفاصوليا 4 جنيهات والبسلة 8.5 جنيها والخيار 5 جنيهات والفلفل الألوان بـ12 جنيها.

وشهدت أسعار الفاكهة استقراراً ملحوظاً، حيث سجل سعر الموز البلدي بسوق التجزئة بـ8 جنيهات، و12 جنيها للأنواع الفاخرة والبرتقال أبو سرة يباع بمتوسط2.5 إلي 4 جنيهات للكيلو واليوسفي 2 جنيه إلي 5 جنيهات وسجل سعر التفاح الأمريكي 22 جنيها والجوافة تتراوح بين 3 إلي 5 جنيهات والفراولة 10 جنيهات.