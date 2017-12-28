استقرار في أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق

الصاوي أحمدواصلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس، استقرارها وسط انخفاض طفيف في البعض الآخر بحسب تجار في أسواق محافظة الجيزة. وسجل البصل الاصفر 4جنيهات بدلا من 5جنيهات قبل يومين ، الطماطم تراوحت بين 2إلي 4 جنيهات والبطاطس من 3 جنيهات إلي 4 جنيهات حسب الجودة .وسجلت الكوسة 5

الصاوي أحمد

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس، استقرارها وسط انخفاض طفيف في البعض الآخر بحسب تجار في أسواق محافظة الجيزة.

وسجل البصل الاصفر 4جنيهات بدلا من 5جنيهات قبل يومين ، الطماطم تراوحت بين 2إلي 4 جنيهات والبطاطس من 3 جنيهات إلي 4 جنيهات حسب الجودة .

وسجلت الكوسة 5 جنيهات والفلفل البلدي والرومي 5جنيهات والباذنجان الرومي 1.5 جنيه والأسود والأبيض بـ3 جنيهات والجزر 4جنيهات والبطاطا بـ4 جنيهات والملوخية 6 جنيهات للكيلو والقلقاس بـ6 جنيهات والبروكلي بـ10 جنيهات والثوم بين 15 إلي 25 جنيها

وتختلف أسعار الخضراوات بين الشوادر والأسواق الشعبية والمحلات التجارية لأن الأخيرة تسدد إيجار ورسوم وعمالة وكل ذلك يضاف علي سعر الكيلو .

وسجل سعر رابطة البصل الأخضر والخس بـ2 جنيه للواحدة والليمون يتراوح بين 6 جنيهات إلي 10جنيهات والفاصوليا 4 جنيهات والبسلة 6جنيها والخيار البلدي 5 جنيهات والفلفل الألوان بـ12 جنيها.

وشهدت أسعار الفاكهة تراجعا مماثلا وسجلت الفراولة 8 جنيهات للكيلو مقارنة ب10جنيهات قبل أسابيع ،والموز البلدي بـ8 جنيهات، و12 جنيها للأنواع الفاخرة والبرتقال البلدي 2جنيه وأبو سرة من 2.5 إلي 4 جنيهات للكيلو واليوسفي 2 جنيه إلي 4 جنيهات وسجل سعر التفاح الأمريكي 22 جنيها والجوافة تتراوح بين 3 إلي 5 جنيهات .

