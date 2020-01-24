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استقرار فى الأحوال الجوية خلال طقس اليوم السبت 25-1-2020

درجات الحرارة الصغرى تنخفض حيث يسود طقس شديد البرودة ليلاً.
دعاء محمود 12:33 ص, السبت, 25 يناير 20 12:33 ص, السبت, 25 يناير 20

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 أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس اليوم السبت، يسوده استقرار في الأحوال الجوية على كل الأنحاء، على أن تكون الشبورة الكثيفة صباحاً هي الظاهرة المؤثرة على شمال البلاد.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض حيث يسود طقس شديد البرودة ليلاً.

وعن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فمن معتدل إلي مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 الى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية.

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بقلم دعاء محمود

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