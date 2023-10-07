استقرار شبه جماعي لشهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن الأسبوع الماضي (جراف)

هيمن الاستقرار على أداء غالبية شهادات الإيداع الدولية المتداولة في بورصة “لندن” خلال تعاملات الأسبوع الماضي، دون أية تغيرات سعرية.

وتداولت شهادة إيداع “التجاري الدولي” واختتمت تعاملات أمس الجمعة عند 1.31 دولار، و أيضًا “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار، و أخيرًا “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2 دولار.

وعلى جانب آخر، تمكنت شهادة إيداع شركة “إي إف جي القابضة” من الصعود بواقع 23%، وسجلت 0.75 دولار .

تجدر الإشارة إلي أن السوق المحلية أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأربعاء -آخر جلسات الأسبوع الماضي-في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية نحو 14 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، بنحو 0.84%، ليغلق عند 19873 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.62%، مسجلا 3735 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100″، بنحو 0.82%، عند 5546 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.5 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 197 سهما، ارتفع منهم 87 سهما، وتراجع 49 سهما، فيما استقر 61 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 14 مليار جنيه، ليغلق عند تريليون و353 مليارا، مقابل تريليون و339 مليارا مستوى الإغلاق السابق.

