استقرار سعر بيع الدولار عند 24.45 جنيه بنهاية تعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار اليوم في القطاع المصرفي ليسجل 24.45 جنيه للبيع في (مصرف أبو ظبي الإسلامي، ميد بنك، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، العربي الأفريقي الدولي، الإسكندرية، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، وبنك HSBC).

بلغ سعر شراء الدولار 24.42 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، و 24.40 جنيه في ميد بنك، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، والبنك الأهلي المتحد.

وسجل أقل سعر لبيع الدولار 24.39 جنيه في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وسجل أقل سعر لشراء الدولار 24.32 جنيه في بنك البركة والمصرف العربي الدولي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي، الخميس 27 أكتوبر، اتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، لتحدد قيمته بناء على قوى العرض والطلب في السوق، وكذلك رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس (2%).

وأوضح المركزي في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.