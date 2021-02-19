استقرار سعر اليورو منتصف تعاملات اليوم الجمعة 19-2-2021 مقابل الجنيه

شهد سعر اليورو حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري منتصف التعاملات اليوم الجمعة في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية أمام الجنيه المصري.

حافظت مستويات متوسط سعر صرف اليورو علي استقرارها أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع 18.86، 18.99 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

استقرت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأًصول، عند 18.88 جنيه للشراء، و19.07 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجلت سعر اليورو داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية بنك مصر من حيث الأصول البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه عند 18.88 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وعلى صعيد سعر الشراء والبيع للعملة الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة بنك المصرف العربي الدولي،جاءت عند مستوى 18.89 جنيهاً للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجلت مستويات سعر شراء وبيع العملة الأوروبية، مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل الجنيه المصري عند 18.81 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

بلغت مستويات سعر اليورو الأوروبي داخل أكبر مصر خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، فقد وصل إلى مستوى 18.86 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

أظهرت أحدث مؤشرات على شاشة التداول اللحظية ببنك فيصل الاسلامي العملات وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 18.65 جنيه للشراء، و18.92 للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

بلغت مستويات أسعار اليورو الأوروبي داخل شركات الصرافة العاملة في السوق، مستوى صرف اليورو الأوروبي، داخل شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، لمستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

أعلى سعر لبيع اليورو في مصر

وعن أعلى مستوى لسعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية، يقدم بنك بلوم السعر عند مستوى 19.06 جنيه للبيع.