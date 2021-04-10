استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه فى نهاية تعاملات اليوم 10-4-2021

عند مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.70 للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري

اتخذ سعر اليورو أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم السبت 10-4-2021 مسارا مستقرا على نفس مستوى الخميس الماضي ، عند مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.70 للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التعثر على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى عند 18.55 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وحافظ سعر صرف اليورو بنهاية تداولات اليوم فى بنك مصر، عند 18.56 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى المصرف العربى الدولى

وفى المصرف العربى الدولى عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.58 جنيه للشراء، و 18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه فى البنك التجارى الدولى عند 18.58 جنيه للشراء، و 18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل بنك HSBC مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك قطر الوطني الأهلى مقابل الجنيه، في نهاية تعاملات اليوم جاء عند 18.58 جنيه للشراء ، 18.74 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك الأهلي الكويتي، عند 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

أدنى مستوى لليورو في مصر

تداول بنك الإسكندرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وسجل سعر صرف اليورو مقابل نظيره الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة 18.55 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.