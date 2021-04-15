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استقرار سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الخميس 15-4-2021

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس ، عند مستوى 18.69 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع
أحمد الكومي 6:24 م, الخميس, 15 أبريل 21 6:24 م, الخميس, 15 أبريل 21

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استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس ، ليصل عند مستوى 18.69 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء الذى كان عند مستوى 18.59 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري ، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التذبذب على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، 18.68 جنيه للشراء، و18.82  جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

ويتداول سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى بنك مصر، عند 18.66 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

وفى بنك الإسكندرية عرض سعر اليورو عند 18.68 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولي

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى البنك التجاري الدولي عند 18.69 جنيه للشراء ، و18.85 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك الكويت الوطني

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في بنك الكويت الوطني ، عند مستوى 18.70  جنيه للشراء ، و 18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك البركة

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل البنك البركة جاء عند مستوى 18.71 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم جاء عند 18.72 جنيه للشراء، 18.87 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي ، عند 18.73 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع.

أدني مستوى لليورو في مصر

وتداول بنك مصر إيران للتنمية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.63  جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وسجل سعر صرف اليورو مقابل نظيره الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة، حيث تقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.66 جنيه للشراء، و 18.84 جنيه للبيع.

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بقلم أحمد الكومي

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