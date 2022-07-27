سعر اليورو اليوم 27-7-2022 في بداية المعاملات

تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 في عدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية وشركات الصرافة في السوق المحلي، بعد الانخفاض الكبير الذي شهده في نهاية معاملات أمس بمقدار نحو 20 قرشًا، وبلغ سعره 19.12 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، حسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، ووفقا لما أعلنته شاشات التداول اللحظية في عدد من البنوك، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بأسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

في بنك مصر، وصل سعر صرف اليورو إلى 19.10 للشراء، و19.24 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي «CIB»؛ سعر 19.12 للشراء، و19.26 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي، 19.10 للشراء، و19.24 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

بلغ سعر صرف اليورو، في بنك بلوم مصر 19.12 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك المصرف المتحد، 19.10 للشراء، و19.26 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أظهرت شاشات التداول اللحظية في مصرف أبو ظبي الاسلامي استقرار سعر صرف اليورو، عند 19.15 للشراء، و19.26 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري QNB

وفي البنك الأهلي القطري QNB وصل سعر اليورو إلى 19.11 للشراء، و19.25 للبيع.

سعر اليورو في بنك إيجي بنك EGBANK

في بنك إيجي بنك EGBANK، وصل سعر صرف اليورو، إلى 19.15، و19.27 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

في البنك العربي الإفريقي الدولي، استقر سعر اليورو أمام الجنيه، عند 19.08 للشراء، و19.25 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

في بنك البركة، بلغ سعر اليورو أمام الجنيه، 19.27 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

في بنك الكويت الوطني NBK، سجل اليورو اليوم أمام الجنيه سعر، 19.09 للشراء، و19.44 للبيع.