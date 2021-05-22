استقرار سعر اليورو اليوم 22-5-2021 في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية يعرض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.98 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري فى تعاملات اليوم السبت عند 19.06 جنيه للشراء ، و 19.19 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، واستقرت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه منذ 12 مايو وحتى 16 مايو؛ نظرًا لتعطل البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك.. وشهدت أسعار اليورو في مصر حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند مستوى 19.00 جنيها للشراء، و 19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

ويتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنك مصر، عند مستوى 19.00 جنيها للشراء، و 19.23جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإمارات دبي الوطني

وفى بنك الإمارات دبي الوطني ، عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 19.03 جنيه للشراء ، و 19.20 جنيه للبيع .

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي ، عند 19.03 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك المصرف المتحد ، عند مستوى 19.02 جنيه للشراء، و 19.20 جنية للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل البنك التجاري الدولي ، عند مستوى 19.02 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك قطر الوطني مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم عند 19.02 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في بنك فيصل الإسلامي ، عند مستوى 19.01 جنيه للشراء، و 19.19 جنية للبيع. اليورو

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل بنك الكويت الوطني ، عند مستوى 18.99 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى بنك الإسكندرية ، عند 18.98 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

أعلى و أدنى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك البركة ، عند 19.10 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع. بينما تداول بنك المشرق ، وبنك مصر إيران للتنمية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.96 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وعلى صعيد سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة المصرية، وتقدم شركة مصر للصرافة سعر اليورو عند 19.00 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع.