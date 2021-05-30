استقرار سعر اليورو اليوم نهاية التعاملات مقابل الجنيه

أنهي سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 30 مايو 2021، في البنوك المصرية على استقرار بختام تعاملات مقابل الجنيه المصري، بعد أن شهدت تراجعا 3 قروش بنهاية الأسبوع الماضي، داخل شبكة فروع أكبر عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة، بحسب لسعر المعلن على شاشات التداول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري وصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه داخل سوق الصرف المصرية على مستوى عند 19.04 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية استقرار سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، عند مستوى 19.94 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعلى الجانب الأخر .. استقرت أيضاً مستويات سعر صرف الأوروبي داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية “البنك الأهلي” من حيث الأصول مقابل الجنيه، عند مستوى 19.94 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في الصرافة

فيما يخص أسعار العملات الأجنبية .. وصلت السعر مقابل نظيرة الجنيه المصري داخل شركات الصرافة المصرية،عند 18.94 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

يمكن الحصول على اليورو من فروع بنك قطر الوطني الأهلي، عند 19.03 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري ،وفقا لرصد بوابة المال الإلكترونية علي أحدث تقرير على أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في بنك cib

داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص من حيث الأصول البنك التجاري الدولي، سجل سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري اليوم 18.96 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

يعرض البنك الأهلي الكويتي. السعر الأعلى للعملة الأوروبية في السوق المحلية عند 18.96 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

تترواح أسعار سعر صرف اليورو شراء وبيع بين 18.93 و19.69 جنيه للشراء، و 19.18، و19.19 جنيه للبيع داخل السوق المصرفية المصرفية