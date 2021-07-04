استقرار سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

أتخذت مستويات سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021 مسيرة الاستقرار، نهاية التعاملات المسائية وبداية التداولات الأسبوعية أمام الجنيه المصري، داخل القطاع المصري المصرفي، وفقاً لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالمصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بحسب المسح الذي تُجريه البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري وجاءت الأسعار على النحو التالي

سعر اليورو في بنك مصر

في نهاية التعاملات استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، ليأتي عند مستوى 18.43 جنيه للشراء و18.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما استقرت مستويات سعر اليورو للبيع مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم داخل شبكة البنك الأهلى المصرى أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول ليصل إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وفي نهاية التعاملات واصلت مستويات سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع خلال التعاملات، وفقا للتحديثات الأحيرة لأسعار العملات الأجنبية بشاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ترواحت سعر صرف شراء وبيع العملة الأوروبية الموحدة اليورو مقابل الجنيه المصري جاءت بين مستويات 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للشراء. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما وصل سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية عند قيمة 18.42 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع بحسب التقرير المسائي لجريدة المال.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

تواصل مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي عند 18.54 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

تستمر شبكة فروع البنك الأستثمار العربي فى تقديمه السعر الأعلى لشراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل السوق المصرفية عند مستويات 18.61 و 18.77 جنيه.