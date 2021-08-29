استقرار سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل 18.36 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري

استقرت مستويات سعر اليورو اليوم الأحد 29 أغسطس 2021 أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.422 جنيه للشراء، و18.538 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند مستوى 18.36 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

عند مستوى 18.36 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، جاء سعر اليورو داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وعلى صعيد سعر صرف اليورو أمام الجنيه بفروع شركة مصر للصرافة جاء عند 18.33 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما أظهر تقرير «المال» وصول شراء اليورو أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة 18.42 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهرت مستويات صرف اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، عند 18.36 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وفي نهاية التعاملات.. جاء اليورو أمام الجنيه فى بنك قناة السويس عند مستوى 18.36 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

ومن ناحية أخرى وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.