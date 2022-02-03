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استقرار سعر اليورو اليوم في نهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

بنك المشرق يعرض أدنى سعر للشراء
فاطمة إمام 7:16 م, الخميس, 3 فبراير 22 7:16 م, الخميس, 3 فبراير 22

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في نهاية التعاملات، استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري الخميس 3 فبراير 2022، مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 17.759 جنيه للشراء، و17.876 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

واستقر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر، 17.68 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت أسعار شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول عند 17.68 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ 17.73 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر شراء وبيع سعر صرف اليورو أمام الجنيه على السعر مقابل الجنيه المصري عند 17.67 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

منطقة اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهر أحدث تقرير للمال استقرار سعر العملة اليورو الأوروبية على مستواها بشاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة، حيث استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.63 جنيه للشراء، و17.87 للبيع أمام الجنيه المصري.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

فيما تداول سعر اليورو على شاشات التداول اللحظية مقابل الجنيه المصري 17.71 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

على نفس مستويات أمس استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 17.70 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة.

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بقلم فاطمة إمام

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