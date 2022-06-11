استقرار سعر اليورو اليوم في البنوك وشركات الصرافة أمام الجنيه بنهاية التعاملات

استقرت مستويات سعر اليورو اليوم السبت 11 يونيو 2022، في نهاية التعاملات على شاشات التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي لقرائها، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.078 جنيه للشراء، و 20.164 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

تداولت مستويات سعر اليورو الأوربي على شاشات التداولات داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، مستوى 19.94 جنيه للشراء، و20.15 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.94 جنيه للشراء، و20.15 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.92 جنيه للشراء، و20.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.94 جنيه للشراء، و20.10 للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

وفيما يخص مستويات سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق جاء عند 19.91جنيه للشراء، و20.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات تداول اللحظية وصول مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.91 جنيه للشراء، و20.05 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

بلغتاست مستويات سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.94 جنيه للشراء، و20.15 للبيع.