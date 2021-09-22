استقرار سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 22 -9-2021، عند مستواه بنهاية التعاملات مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.333 للشراء، و18.452 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

جاءت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.33 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف اليورو بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه إلى 18.33 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وفي نهاية التعاملات أظهر سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة عند 18.33 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

في حين جاء سعر صرف اليورو في التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري عند 18.31 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما بلغت مستويات أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري مستوى 18.35 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

ومن ناحية أخرى جاء سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي عند مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.