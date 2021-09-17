استقرار سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

شهدت مستويات سعر اليورو اليوم الجمعة 17-9-2021، حالة من الاستقرار في نهاية التعاملات، مقابل الجنيه داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.415 للشراء، و18.531 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، استقر سعر اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.38 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما استقرت مستويات سعر صرف اليورو بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه عند 18.38 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

فيما أظهرت احدث مؤشرات شاشات التداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة 18.38 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 18.39 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما تداولت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 18.39 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية ،سجلت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه بفروع البنك التجاري الدولي جاء عند مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.