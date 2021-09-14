استقرار سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

شهدت مستويات سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-9-2021، حالة من الاستقرار بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.447 للشراء، و18.564 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي نهاية التعاملات؛ سجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، 18.46 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو الأوروبي بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه عند 18.46 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

ومن ناحية أخرى جاء سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة عند مستوى 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أمام الجنيه المصري وصل سعر اليورو عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو الأوروبي

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ومن جانب أخر جاءت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 18.49 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

فيما يخص مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه بفروع البنك التجاري الدولي جاء عند مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.