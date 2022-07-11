استقرار سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تواصل مستويات سعر اليورو اليوم الإثنين 9 يوليو 2022 استقرارها في نهاية التعاملات على شاشات التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، وفقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي لقرائها، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.182 جنيه للشراء، و19.263 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو على شاشات التداولات داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، 19.48 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

تداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.48 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

أوضح أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري، إلى 19.14 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.18 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق بنهاية التعاملات 19.14 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.61 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

حققت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بشبكة فروع بنك مصر 19.48 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.