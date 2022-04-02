حافظ سعر اليورو اليوم السبت 2 أبريل 2022، على استقراره مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.280 جنيه للشراء، و20.399 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

تمنح شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 20.19 جنيه، و20.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ونشرت أحدث المؤشرات مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 20.19 جنيه للشراء، و20.51 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما أظهرت شاشات تداول شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري عند 20.18 جنيه للشراء، و20.47 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 20.13 جنيه للشراء، و 20.48 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أوضحت شاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.23 جنيه للشراء، و20.48 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

عرضت شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 20.20 للبيع جنيه، و20.49 للشراء، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق 20.15 جنيه للشراء، و20.47 للبيع.