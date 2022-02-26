استقرار سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقر سعر اليورو اليوم السبت 26 فبراير 2022، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية بحسب حصر بوابة “المال” الإلكترونية الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لقرائها، فيما بلغ متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه مستوى 17.807 جنيه للشراء، و17.925 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وأوضحت التداولات استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، عند 17.66 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول، مستوى 17.66 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما تداولت مستويات سعر صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 17.68 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 17.65 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهرت أحدث المؤشرات حفاظ سعر شراء وبيع سعر اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري بشاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة، عند 17.68 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

كما بلغت أسعار شراء وبيع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.69 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

واستقر سعر اليورو داخل شبكة فروع بنك المشرق، عند 17.68 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة.