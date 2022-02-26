بنـــوك

استقرار سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

متوسط العملة يسجل 18.80 جنيه للشراء
فاطمة إمام 3:09 م, السبت, 26 فبراير 22 3:09 م, السبت, 26 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر سعر اليورو اليوم السبت 26 فبراير 2022، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية بحسب حصر بوابة “المال” الإلكترونية الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لقرائها، فيما بلغ متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه مستوى 17.807 جنيه للشراء، و17.925 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وأوضحت التداولات استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، عند 17.66 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-2-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول، مستوى 17.66 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما تداولت مستويات سعر صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 17.68 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الإثنين 21-2-2022 في مصر

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 17.65 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهرت أحدث المؤشرات حفاظ سعر شراء وبيع سعر اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري بشاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة، عند 17.68 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  الغرفة التجارية في كفر الشيخ تناقش عروض البنوك لتقديم قروض للتجار

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

كما بلغت أسعار شراء وبيع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.69 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

واستقر سعر اليورو داخل شبكة فروع بنك المشرق، عند 17.68 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

استقرار سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 2:52 م, السبت, 26 فبراير 22

سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 2:33 م, السبت, 26 فبراير 22

استقرار أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 2:11 م, السبت, 26 فبراير 22

سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 1:52 م, السبت, 26 فبراير 22

نيفين جامع: دعم المرأة في جميع القطاعات على أوليات الدولة

دعاء محمود 12:20 م, السبت, 26 فبراير 22

البنك المركزي: 2 مليار جنيه حجم الاستفادة من مبادرة إحلال المركبات بنهاية 2021

وائل كمال 11:55 ص, السبت, 26 فبراير 22