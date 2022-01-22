استقرار سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك

طبقا للتقرير اليومي الذي تقدمة بوابة المال

حافظ سعر اليورو اليوم السبت 22-1-2022، على استقراره مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.751 جنيه للشراء، و17.864 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

في نهاية التعاملات جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر، عند 17.70 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

استقرت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول عند 17.70 جنيه للشراء، و 17.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 17.63 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك العربي الإفريقي الدولي اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

نشرت شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.70 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وفيما يخص سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري جاء عند 17.76 جنيه للشراء، و18.02 للبيع أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

سجلت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.74 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

أوضحت التحديثات الأخيرة مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 17.76 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.