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استقرار سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

متوسط اليورو يسجل 18.12 جنيه للشراء
فاطمة إمام 4:08 م, السبت, 6 نوفمبر 21 4:08 م, السبت, 6 نوفمبر 21

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في نهاية التعاملات تقدم عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية سعر اليورو اليوم السبت 6-11-2021، بالتداولات الصباحية، نتيجة للعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ووفقًا لآخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل البنك المركزي سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.125 جنيه للشراء، و18.245 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وعلى الجانب الآخر جاء سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك من حيث الأصول، عند 18.06 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أعلنت شاشات تداول أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول البنك الاهلي المصري سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 18.06 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

كما أوضح التقرير المسائي للمال وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، على مستويات أمس، عند 18.06 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

مقابل العملة المحلية وصل سعر صرف اليورو عند 18.06 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ومن ناحية آخرى .. وصل سعر صرف اليورو ببنك قناة السويس أمام الجنيه عند مستوى 18.08 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في بنك CIB

كما وصل سعر العملة الأوروبية داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر المصارف الخاصة بالسوق المحلية، عند 18.06 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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