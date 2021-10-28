استقرار سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

حافظ سعر اليورو اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، على مستواه بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في القطاع المصرفي، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية لخدمة لمتابعيها، وجاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.149 جنيه للشراء، و18.268 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.​

سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر)، عند 18.12 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاء مستوى سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.12 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، خلال نهاية التعاملات 18.12 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما تداول مستوى سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.11 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بحسب آخر تحديث للعملة الأوروبية الموحدة داخل بنك قناة السويس، جاء السعر أمام الجنيه المصري عند 18.14 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

كما أظهر التحديث الأخير لليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي؛ أكبر المصارف الخاصة بالسوق المحلية، وصول السعر أمام نظيره المصري عند 18.16 جنيه للشراء، و18.36 جنيه.