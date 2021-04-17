استقرار سعر اليورو اليوم السبت 17-4-2021

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند 18.68 جنيه للشراء، و18.84 للبيع

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم حالة من الاستقرار على نفس مستويات الخميس الماضي، عند 18.69 جنيه للشراء، و18.82 للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، كما استقرت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة فى المصرية، وذكرنا بعضها وتقرير المال اليوم بحسب السعر المعلن على شاشات التداول داخل البنوك، وشهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

كما استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنية المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند 18.68 جنيه للشراء، و18.84 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وحافظ سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى بنك مصر، عند 18.66 جنيه للشراء، و18.84 للبيع.

سعر اليورو فى بنك كريدي أجريكول

وفى بنك كريدي أجريكول عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.72 جنيه للشراء، و18.87 للبيع.

سعر اليورو فى بنك الأهلي الكويتي

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك الأهلي الكويتي عند 18.71 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع. سعر اليورو

سعر اليورو فى المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في المصرف المتحد، عند مستوى 18.71 جنيه للشراء، و18.87 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل بنك الإسكندرية جاء عند مستوى 18.68 جنيه للشراء، و18.87 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك المشرق مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم جاء مستقرًا عند 18.70 جنيه للشراء، 18.87 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ، عند 18.71 جنيه للشراء، و 18.85 جنيه للبيع.

أدنى مستوى لليورو في مصر

تدول بنك مصر إيران للتنمية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.65 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وسجل سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة مستقرًا وتقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.66 جنيه للشراء، و18.81 للبيع.