استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 30-4-2021 فى البنوك المصرية

عرض بنك الأهلي الكويتي أعلى لليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.87 جنيه للشراء

استقر سعر اليورو أمام الجنيه فى ختام تعاملات اليوم الجمعة عند نفس مستوى أسعار يوم الأربعاء الماضي، عند مستوى 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

وتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنية المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند 18.82 جنيه للشراء، و19.00جنية للبيع .

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر

وسجل سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى بنك مصر ، عند 18.85 جنيه للشراء، و 19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي

وفى مصرف أبوظبي الإسلامي عرض سعر اليورو أمام الجنية عند 18.86 جنيه للشراء ، و 19.02 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك أبوظبي الأول

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى بنك أبوظبي الأول عند 18.85 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في المصرف المتحد، عند مستوى 18.82 جنيه للشراء، و 19.00 جنية للبيع .

سعر اليورو في بنك البركة

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل بنك البركة، عند مستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.06جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك كريدي أجريكول

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم عند 18.85 جنيه للشراء، 19.02جنيه للبيع .

أعلى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك الأهلي الكويتي عند 18.87 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

أدنى مستوى لسعر اليورو في مصر

تداول بنك الإسكندرية، وبنك مصر إيران للتنمية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.80 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وعلى صعيد سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة المصرية، وتقدم شركة مصر للصرافة سعر اليورو عند 18.85 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.