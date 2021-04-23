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استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 23-4-2021 فى البنوك المصرية

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق ، ليسجل 18.67 جنيه للشراء .
أحمد الكومي 3:16 م, الجمعة, 23 أبريل 21 3:16 م, الجمعة, 23 أبريل 21

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استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى ختام تعاملات اليوم الجمعة على نفس مستويات أمس ، عند مستوى 18.83 جنيه للشراء، و18.95 للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصري

كما استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنية المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى ، عند 18.74 جنيه للشراء ، و 18.96 جنية للبيع .

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وحافظ سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى بنك مصر ، عند 18.78 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك كريدي أجريكول

وفى بنك كريدي أجريكول عرض سعر اليورو أمام الجنية عند 18.80 جنيه للشراء ، و 18.95 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى

و يتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى البنك التجارى الدولى عند 18.79 جنيه للشراء ، و 18.98جنيه للبيع .

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك أبوظبي الأول

و سجل سعر اليورو مقابل الجنية في بنك أبوظبي الأول ، عند مستوى 18.80 جنيه للشراء ، و 18.95 جنية للبيع .

سعر اليورو في بنك HSBC

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل بنك HSBC جاء عند مستوى 18.79 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك الإسكندرية مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم جاء مستقرا عند 18.77 جنيه للشراء ، 18.96 جنيه للبيع .

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي ، عند 18.82 جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع.

أدني مستوى لليورو في مصر

تدول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق ، ليسجل 18.67 جنيه للشراء .

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سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وسجل سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة مستقرا و تقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.78 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

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بقلم أحمد الكومي

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